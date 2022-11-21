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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
16:00
ИранНе начат
П1 1.41X 4.5П2 9.2
Сенегал
19:00
НидерландыНе начат
П1 5.6X 3.65П2 1.71
США
22:00
УэльсНе начат
П1 2.48X 3.05П2 3.25
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Соболев: от сборной России на катарском ЧМ можно было бы ожидать минимум выхода из группы. Мы способны на это

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Форвард "Спартака" и сборной России Александр Соболев заявил, что наша национальная команда смогла бы выйти из группы на ЧМ-2022 года в Катаре.
Фото: Чемпионат.com
– Что можно было бы ожидать от сборной России, если бы мы участвовали в катарском ЧМ? Как минимум выхода из группы. Мы способны на это. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы играем, чтобы посмотреть новых ребят и быть готовыми, когда нас могут допустить, – цитирует Соболева "РБ Спорт".

Напомним, что сборная России отстранена от всех международных соревнований под эгидой ФИФА на неопределенный срок из-за политических обстоятельств. Национальная команда России может проводить только товарищеские игры – в сентябре одержали волевую победу над Киргизией (2:1) с голами Соболева и Уткина, а в ноябре сыграли вничью с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе встречи завершились со счетом 0:0. Александр не выходил в матче с Таджикистаном, а против Узбекистана вышел с первых минут. Чемпионат мира по футболу, проходящий на этот раз в Катаре, стартовал вчера – хозяин турнира сыграл с Эквадором. Эквадорцы благодаря дублю нападающего Эннера Валенсии одержали победу со счетом 2:0. Сегодня между собой сыграют Англия и Иран, Сенегал и Нидерланды, США и Уэльс.


Соболев Чемпионат Мира Сборная России
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