Генсекретарь РФС – о будущих соперниках сборной России: Иран обещал продолжить переговоры после ЧМ, интерес у них есть

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Российский футбольный союз может возобновить переговоры с Федерацией футбола Ирана после их вылета с ЧМ-2022.
– С Ираном диалог может быть возобновлен – они были на чемпионате мира, но уже закончили выступление. У них поменялся тренер – он изменил график подготовки к чемпионату мира и мы не смогли сыграть. Обещали продолжить переговоры, интерес у них есть, это была их инициатива – сыграть со сборной России
, – цитирует Митрофанова "ТАСС"
.
Сборная Ирана по результатам жеребьевки на чемпионате мира по футболу-2022, проходящем прямо сейчас в Катаре, оказалась в одной группе с национальными командами Уэльса, США и Англии. В первом туре сборная Ирана уступила Англии со счетом 2:6, во втором обыграла Уэльс (2:0), забив оба мяча в концовке встречи, а в третьем туре не набрала ни одного очка в противостоянии с Мексикой (1:2). Из их группы в плей-офф в результате вышли сборные Англии и США. Россия отстранена от официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА на неопределенное время и может проводить только товарищеские матчи.