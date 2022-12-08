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Черчесов - о возможном переходе России в Азию: надо всё тщательно взвесить, в Европе гораздо привычнее

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Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о гипотетическом переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: РПЛ
- Решение должно быть тщательно взвешенным. Да, момент сейчас неприятный: футбол не терпит длительных пауз, без официальных матчей теряется мотивационный момент. Однако я никогда не был сторонником резких движений. В Европе нам гораздо привычнее. Надо понимать, что если перейдем в АФК, то это не на один год, обратной дороги может не быть десятилетиями. И кто при этом даст гарантии, что после перехода в Азию Россию пустят на международные турниры? В общем, повторюсь: надо получить ответы на вопросы, а потом всё тщательно взвесить, - приводят слова Черчесова "Известия".

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли неспортивное решение, вызванное политическими причинами, об отстранении от международных соревнований под своей эгидой всех российских клубов и сборных. В результате этого сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре, пропустила очередной розыгрыш Лиги наций УЕФА и не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Чемпионата Европы-2024, а российские клубы были исключены из розыгрышей еврокубков сезона-2021/2022, а также текущего сезона-2022/2023. В ноябре 2022 года президент РФС Александр Дюков рассказал об обсуждении возможного перехода России из УЕФА в АФК - конфедерацию футбола Азии.


РФС Сборная России ФИФА УЕФА АФК Черчесов
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