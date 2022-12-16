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Семин: Месси выдающийся игрок, но отсутствие побед с Аргентиной снижает его рейтинг. В финале ЧМ Лионелю важно победить

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Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре, выделив фактор Месси.
Фото: REUTERS
– На этом чемпионате мира мы видим выдающийся футбол. В матче Марокко – Франция я увидел реактивный, скоростной футбол высочайшего уровня. Больше повезло Франции, поэтому в финале мы увидим именно ее. Месси – выдающийся футболист. Он побеждает в клубном футболе, но на уровне сборных у него побед не так много. На сегодняшний день это снижает его рейтинг. Для Месси будет очень важно победить, – цитирует Семина Sport24.

Финал ЧМ-2022, который проходит в Катаре с 20 ноября текущего года, состоится уже в ближайшее воскресенье, 18 декабря, в 18:00 по московскому времени. До решающего матча всего чемпионата дошли сборные Аргентины и Франции, возглавляемые Лионелем Скалони и Дидье Дешамом. Лионель Месси входит в число лучших бомбардиров и ассистентом всего турнира. К этому моменту капитан и лидер аргентинской сборной забил пять мячей и отдал три результативных передач. Столько же мячей забил Килиан Мбаппе – одноклубник Месси по "ПСЖ". Столько же передач отдал Антуан Гризманн, представляющий мадридское "Атлетико" и набравший отличную форму к ЧМ-2022. И Антуан, и Килиан выступают за сборную Францию и сделают все, чтобы стать чемпионами мира дважды подряд. В матче за третье место днем ранее сыграют сборные Хорватии и Марокко.


Семин Месси Сборная Аргентины Чемпионат Мира
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