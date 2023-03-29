- Оказался бы Дзюба в команде прямо сейчас по чисто футбольным качествам? Прямо сейчас, наверное, нет - провел, по-моему, 5 матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и всё это на дистанции - не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу... Слушайте, два раза это уже было. Было ведь? Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? - цитирует Карпина "СЭ".
34-летний нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в 2023 году сыграл за красно-зеленых в 5 матчах, отметившись в них 4 забитыми голами и 1 результативным пасом. Свой последний матч за сборную России футболист провел в июне 2021 года на Чемпионате Европы-2020 под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Валерий Карпин, который занял эту должность в июле 2021 года, включал Дзюбу в расширенный список сборной осенью 2021 года, однако нападающий дважды отказывался от вызова, мотивируя это в одном случае плохой физической формой, а в другом - семейными обстоятельствами.
Карпин: два раза мы собирались вызывать Дзюбу в сборную России, он говорил, что не готов. Ко мне какие претензии?
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о степени возможности вызова в национальную команду нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"