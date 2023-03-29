Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Карпин: два раза мы собирались вызывать Дзюбу в сборную России, он говорил, что не готов. Ко мне какие претензии?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о степени возможности вызова в национальную команду нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"
- Оказался бы Дзюба в команде прямо сейчас по чисто футбольным качествам? Прямо сейчас, наверное, нет - провел, по-моему, 5 матчей за последние полгода. Если бы продолжал играть, забивать и всё это на дистанции - не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу... Слушайте, два раза это уже было. Было ведь? Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть? - цитирует Карпина "СЭ".

34-летний нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба в 2023 году сыграл за красно-зеленых в 5 матчах, отметившись в них 4 забитыми голами и 1 результативным пасом. Свой последний матч за сборную России футболист провел в июне 2021 года на Чемпионате Европы-2020 под руководством главного тренера Станислава Черчесова. Валерий Карпин, который занял эту должность в июле 2021 года, включал Дзюбу в расширенный список сборной осенью 2021 года, однако нападающий дважды отказывался от вызова, мотивируя это в одном случае плохой физической формой, а в другом - семейными обстоятельствами.


Сборная России Дзюба Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Дзюба признан лучшим игроком марта в РПЛ
Карпин - о выходе в пас от своих ворот: в официальном матче сборная бы так не играла. Но сейчас такое можно пробовать 1
"Пари НН" может уволить главного тренера в случае поражения от "Локомотива"
Карпин: Пиняев - молодец, но год назад слышал то же про Захаряна. Давайте поспокойнее, ему еще доказывать и доказывать 2
Карпин: два раза мы собирались вызывать Дзюбу в сборную России, он говорил, что не готов. Ко мне какие претензии?
Пресс-секретарь сборной Ирака: все слухи о том, что матч Россия - Ирак мог не состояться - неправда
Карпин - о реакции на критику от Матыцина: и у меня вопрос к министру спорта - он с командой и болельщиками? 8
Карпин: ошибки в передачах - не про мотивацию. Мотивации не было с Киргизией, когда игроки думали о мобилизации
Шунин: меня звали из "Динамо" в "Зенит", в "Спартак", в "Локомотив" с 10-кратной зарплатой 3
Бородюк: россиян "Зенита" устраивает роль в ротации, поэтому они не прогрессируют
Ринат Билялетдинов: в "Химках" Тихий тренировался со мной индивидуально
Месси преодолел планку в 100 забитых голов за сборную Аргентины
Аргентина разгромила Кюрасао с классическим хет-триком Месси 3
"Торпедо" запретило Талалаеву высказываться на тему работы в клубе 2
"Фенербахче" намерен приобрести Азара летом 1