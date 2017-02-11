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Матье Вальбуэна пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна травмировался в матче 24-го тура Лиги 1 с "Нанси" (4:0). Как сообщает L' Equipe, экс-футболист московского "Динамо" пропустит три недели.

В этом розыгрыше Лиги 1 француз сыграл в 18 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи.

"Газета.ру"
Теги: Вальбуэна Лион
Сегодня, 10:20
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