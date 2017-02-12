Тьерри Анри: Канте должен получить получить титул лучшего игрока сезона в Англии

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри считает, что хавбек "Челси" Н`Голо Канте заслуживает звания лучшего игрока сезона в Англии.



"На прошлой неделе я посетил базу "Челси", чтобы увидеться с Азаром, но я заметил Канте, который ходил по раздевалке. Я ткнул его пальцем в грудь и сказал: "Я был вынужден сделать это, чтобы проверить, что ты настоящий". В ответ он рассмеялся. Я не вижу препятствий, которые помешают ему получить титул лучшего игрока сезона в Англии. Обычно таких футболистов обделяют вниманием, но Канте трудно не заметить", - цитирует Анри The Sun.