Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Спартак" и "Зенит"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:37
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
Валерий Газзаев: cудья матча "Спартак" - "Зенит" должен дать футболистам создать спектакль (4)
17:08
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
Владислав Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом" (8)
13:26
Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
"Шапекоэнсе" выиграл первый трофей после авиакатастрофы
Бразильский клуб "Шапекоэнсе" выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Этот трофей стал первым для команды после того, как в ноябре 2016 года ее футболисты и тренерский штаб трагически погибли в авиакатастрофе.
"Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов.
Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится", — приводит слова исполнительного директора клуба Руя Кошты Inside the Games.
"Газета.ру"
"Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов.
Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится", — приводит слова исполнительного директора клуба Руя Кошты Inside the Games.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.