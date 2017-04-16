"Шапекоэнсе" выиграл первый трофей после авиакатастрофы

Бразильский клуб "Шапекоэнсе" выиграл чемпионат штата Санта-Катарина. Этот трофей стал первым для команды после того, как в ноябре 2016 года ее футболисты и тренерский штаб трагически погибли в авиакатастрофе."Мы арендовали нескольких футболистов. Это позволило добиться баланса между качеством, временем и бюджетом. Многие клубы стали нашими партнёрами. Мы просмотрели около 90 игроков, отсеяли до 50 и наконец составили список из 38 футболистов.Теперь у нас есть группа игроков, с которыми можно начинать предсезонную подготовку, но это число сократится", — приводит слова исполнительного директора клуба Руя Кошты Inside the Games.