Маурисио Почеттино признан лучшим наставником апреля в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признан лучшим наставником апреля в Английской премьер-лиге, сообщает официальный сайт турнира."Шпоры" наставника из Аргентины в апреле выиграли все шесть матчей чемпионата, забив соперникам 16 мячей.