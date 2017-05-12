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Маурисио Почеттино признан лучшим наставником апреля в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признан лучшим наставником апреля в Английской премьер-лиге, сообщает официальный сайт турнира.

"Шпоры" наставника из Аргентины в апреле выиграли все шесть матчей чемпионата, забив соперникам 16 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 18:18
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