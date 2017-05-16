Эсекиэль Лавесси извинился перед китайцами за фотографию с узкими глазами (фото)

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси выступил с заявлением относительно оскорбительного промо-фото.Перед стартом сезона китайская лига попросила футболистов сделать фотографии для различных рекламных акций и продвижения бренда. Лавесси на одной фотографии сделал себе узкий, азиатский, разрез глаз, что в Китае расценили как проявление расизма."По просьбе китайской Суперлиги мы сделали официальные фотографии на этот сезон. Фотограф дал нам указания. Я постарался сделать несколько интересных снимков, делая смешные лица, которые в последствии будут использоваться в развлекательных целях.Я не хотел оскорбить китайский народ. У меня не было дурных намерений. Рад быть частью этого клуба. Я отлично провожу время с партнерами по команде. Каждый китаец дружелюбен со мной, и мне нравится здешняя жизнь.Искренне извиняюсь, если эта фотография оскорбила китайскую общественность и фанатов. Я буду более осторожен в будущем", – заявил Лавесси.