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Эсекиэль Лавесси извинился перед китайцами за фотографию с узкими глазами (фото)

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Эсекиэль Лавесси выступил с заявлением относительно оскорбительного промо-фото.

Перед стартом сезона китайская лига попросила футболистов сделать фотографии для различных рекламных акций и продвижения бренда. Лавесси на одной фотографии сделал себе узкий, азиатский, разрез глаз, что в Китае расценили как проявление расизма.

"По просьбе китайской Суперлиги мы сделали официальные фотографии на этот сезон. Фотограф дал нам указания. Я постарался сделать несколько интересных снимков, делая смешные лица, которые в последствии будут использоваться в развлекательных целях.

Я не хотел оскорбить китайский народ. У меня не было дурных намерений. Рад быть частью этого клуба. Я отлично провожу время с партнерами по команде. Каждый китаец дружелюбен со мной, и мне нравится здешняя жизнь.

Искренне извиняюсь, если эта фотография оскорбила китайскую общественность и фанатов. Я буду более осторожен в будущем", – заявил Лавесси.



Sports.ru
Теги: Лавесси
Сегодня, 14:45
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(1)
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:58) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
китайцы такими скандалами сами отпугивают легов. не. бабло, конечно, победит страх, но придется доплачивать

Доплачивать будут щедро. Партия поставила задачу как можно скорее спустить валютные резервы в виде долларей. А их там - ...... , блеать, - ну очень много.

Поэтому - все на освояние!!!!
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
китайцы такими скандалами сами отпугивают легов. не. бабло, конечно, победит страх, но придется доплачивать


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ага, а неграм надо обидеться на левую руку. Она же частично черная.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№3 Написал: Quincy (Сегодня, 15:17) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
китайцам нужно развивать чувство юмораsweat_smile
Регистрация: 2.09.2016
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
прикольное фото!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 15:07) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Толерасты повсюду...
Регистрация: 31.03.2015
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