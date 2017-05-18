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Вадим Васильев: сохранить Мбаппе - приоритетная задача "Монако"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев заявил, что монегаски не собираются продавать в летнее трансферное окно своего нападающего Килиана Мбаппе.

"Сохранить Мбаппе? Это наша приоритетная задача. Думаю, что он очень счастлив в "Монако" В следующем году состоится чемпионат мира, и он уже в сборной Франции", — приводит его слова CNN Sport.

В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в 43 матчах за "Монако", в которых отметился 26 голами.

"Газета.ру"
Теги: Монако Мбаппе
Вчера, 22:25
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