"ПСЖ" ведет переговоры о трансфере Кильяна Мбаппе

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:45
Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 (1)
Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018 (1)
Вчера 23:31
"Ювентус" предложил "Баварии" за Косту 30 миллионов евро (1)
"Ювентус" предложил "Баварии" за Косту 30 миллионов евро (1)
Вчера 22:40
Владимир Абрамов: проведение ЧМ-2030 Южной Кореей совместно с КНДР на сегодняшнем этапе невозможно
Владимир Абрамов: проведение ЧМ-2030 Южной Кореей совместно с КНДР на сегодняшнем этапе невозможно
Вчера 22:40
Сергей Хусаинов: Луческу переоценил административный ресурс (9)
Сергей Хусаинов: Луческу переоценил административный ресурс (9)
Вчера 22:22
Иско подпишет новое соглашение с "Реалом" (1)
Иско подпишет новое соглашение с "Реалом" (1)
Вчера 21:46
Александр Тарханов: информация о том, что в "Урал" возвращается Ойеволе, соответствует действительности
Александр Тарханов: информация о том, что в "Урал" возвращается Ойеволе, соответствует действительности
Вчера 21:31
Андре Силва перешел в "Милан" (7)
Андре Силва перешел в "Милан" (7)
Вчера 21:12
Антон Швец находится на просмотре в "Ахмате"
Антон Швец находится на просмотре в "Ахмате"
Вчера 20:54
СМИ: Корне отказался переходить в "Спартак" (31)
СМИ: Корне отказался переходить в "Спартак" (31)
Вчера 20:32
Аднан Янузай может перейти в "Реал Сосьедад" (1)
Аднан Янузай может перейти в "Реал Сосьедад" (1)
Вчера 19:46
Леонид Слуцкий: Головин вряд ли окажется в "Халле" (6)
Леонид Слуцкий: Головин вряд ли окажется в "Халле" (6)
Вчера 19:29
Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
Аркадий Дворкович: надеюсь, что наша сборная не подведет, выступит достойно и выйдет из группы
Вчера 19:25
Тьяго Мотта продлит контракт с "ПСЖ"
Тьяго Мотта продлит контракт с "ПСЖ"
Вчера 19:20
Аркадий Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составу (1)
Аркадий Дворкович: "Локомотиву" важно подтягивать молодых футболистов к основному составу (1)
Вчера 19:09
Иван Черенчиков стал игроком "Балтики"
Иван Черенчиков стал игроком "Балтики"
Вчера 18:51
Тимофей Калачев: решил отучиться на тренера
Тимофей Калачев: решил отучиться на тренера
Вчера 18:47
Христо Стоичков: Слуцкий напоминает мне Лобановского, у него все продумано до мелочей (2)
Христо Стоичков: Слуцкий напоминает мне Лобановского, у него все продумано до мелочей (2)
Вчера 18:18
Анатолий Тимощук продолжит работу в штабе Роберто Манчини (24)
Анатолий Тимощук продолжит работу в штабе Роберто Манчини (24)
Вчера 17:42
Тьемуа Бакайоко близок к переходу в "Челси"
Тьемуа Бакайоко близок к переходу в "Челси"
Вчера 17:18
Сборная Камеруна приедет в Москву 14 июня
Сборная Камеруна приедет в Москву 14 июня
Вчера 17:15
Милан Родич продолжит карьеру в "Црвене Звезде"
Милан Родич продолжит карьеру в "Црвене Звезде"
Вчера 16:15
Рашида Рахимова и Божовича не будет в тульском "Арсенале" (4)
Рашида Рахимова и Божовича не будет в тульском "Арсенале" (4)
Вчера 16:04
Фабио Капелло назначен главным тренером "Цзянсу Сунин" (1)
Фабио Капелло назначен главным тренером "Цзянсу Сунин" (1)
Вчера 15:54
Виктор Жулиано: в Санкт-Петербурге мне очень нравится (5)
Виктор Жулиано: в Санкт-Петербурге мне очень нравится (5)
Вчера 15:02
В Россию с любовью. Кто приедет на ЧМ-2018? (3)
В Россию с любовью. Кто приедет на ЧМ-2018? (3)
"ПСЖ" ведет переговоры о трансфере Кильяна Мбаппе
"ПСЖ" начал переговоры с "Монако" по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе.
Новый спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести встречу с руководством монегасков на предмет возможного ухода из команды 18-летнего форварда сборной Франции. Встреча с представителями может состояться в ближайшие дни, сообщает L'Equipe.
"Газета.ру"
Новый спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести встречу с руководством монегасков на предмет возможного ухода из команды 18-летнего форварда сборной Франции. Встреча с представителями может состояться в ближайшие дни, сообщает L'Equipe.
"Газета.ру"
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.