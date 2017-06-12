"ПСЖ" ведет переговоры о трансфере Кильяна Мбаппе

"ПСЖ" начал переговоры с "Монако" по трансферу нападающего Кильяна Мбаппе.Новый спортивный директор парижан Антеро Энрике решил провести встречу с руководством монегасков на предмет возможного ухода из команды 18-летнего форварда сборной Франции. Встреча с представителями может состояться в ближайшие дни, сообщает L'Equipe.