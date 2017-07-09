Артём Федецкий: предложения из Украины не рассматриваю

Экс-защитник Дармштадта Артем Федецкий индивидуально занимается в Луцке и ожидает предложений из-за рубежа.Футболист отмечает, что не намерен возвращаться играть в Украину и надеется, что его будущее определится в ближайшее время, хотя конкретных предложений пока нет.«Сейчас работаю индивидуально. Варианты из Украины не рассматриваю. Ведутся разговоры, но пока не могу сказать, договоримся или нет. Конкретного пока ничего нет, лишь разговоры. Может, все решится на днях, а может и через неделю. Могут и сегодня сказать, что нужно ехать», — сказал Артем в комментарии телеканалу Футбол 1.Напомним, что прошлый сезон Федецкий провел в составе Дармштадта, покинув свободным агентом Днепр. За немецкую команду защитник отыграл 17 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей.Сейчас же 32-летний футболист вновь пребывает в статусе свободного агента.