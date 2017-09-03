Рональд Куман оштрафует Руни за езду в нетрезвом виде

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман собирается оштрафовать нападающего английской команды Уэйна Рунии, сообщает Mirror.Таким образом специалист надеется наказать игрока за вождение в нетрезвом виде. Сумма взыскания может составить 320 тысяч фунтов.Руни был арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде и отпущен под залог. Суд над игроком пройдет 18 сентября.