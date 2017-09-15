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Андрей Ярмоленко: проклятие "девятки"? Постараюсь исправить это недоразумение

Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о том, как его приняли в немецкой команде.

"В команде меня приняли очень хорошо. Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране. Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет. Конечно, имеются отличия от содержания тренировок в "Динамо" и здесь. Работа и интенсивность тренировки в "Боруссии" построена таким образом, чтобы потом перенести все на игру. То есть нагрузки, и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач, как на тренировках, так и в матчах. Номер девять, на котором я остановил свой выбор, со времен Роберта Левандовски никому не приносил удачи? Постараюсь исправить это недоразумение. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава "Боруссии" не на один матч, а на сезоны", - цитирует игрока footboom.com.
Теги: Ярмоленко Боруссия Д
Сегодня, 22:50
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