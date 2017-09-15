Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
23:16
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
"Зенит" подарит абонемент на матчи Лиги Европы первому, кто сдаст нормативы ГТО на "Крестовском" (1)
21:21
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (10)
"Арсенал" в Туле обыграл "Динамо" (10)
Андрей Ярмоленко: проклятие "девятки"? Постараюсь исправить это недоразумение
Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о том, как его приняли в немецкой команде.
"В команде меня приняли очень хорошо. Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране. Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет. Конечно, имеются отличия от содержания тренировок в "Динамо" и здесь. Работа и интенсивность тренировки в "Боруссии" построена таким образом, чтобы потом перенести все на игру. То есть нагрузки, и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач, как на тренировках, так и в матчах. Номер девять, на котором я остановил свой выбор, со времен Роберта Левандовски никому не приносил удачи? Постараюсь исправить это недоразумение. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава "Боруссии" не на один матч, а на сезоны", - цитирует игрока footboom.com.
"В команде меня приняли очень хорошо. Еще присутствует языковой барьер, но даже мой не идеальный английский частично позволяет общаться. Да и ребята подходили с предложениями помощи, если возникнут какие-либо трудности в обустройстве жизни в новой для меня стране. Я пока плохо ориентируюсь в городе, поэтому клуб предоставил машину с водителем, так что проблем с логистикой нет. Конечно, имеются отличия от содержания тренировок в "Динамо" и здесь. Работа и интенсивность тренировки в "Боруссии" построена таким образом, чтобы потом перенести все на игру. То есть нагрузки, и сопутствующие игровые наработки не отличаются от тех, что затем делаем в игре. Тренеры требуют неукоснительного выполнения задач, как на тренировках, так и в матчах. Номер девять, на котором я остановил свой выбор, со времен Роберта Левандовски никому не приносил удачи? Постараюсь исправить это недоразумение. Приложу все силы, чтобы стать игроком основного состава "Боруссии" не на один матч, а на сезоны", - цитирует игрока footboom.com.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.