"Бирмингем" уволил Реднаппа после шести поражений кряду

Английский "Бирмингем", выступающий в Чемпионшипе, уволил главного тренера команды Гарри Реднаппа, сообщает официальный сайт клуба.Данное решение было принято после шести поражений подряд во всех турнирах, где выступала команда.В данный момент "Бирмингем" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.