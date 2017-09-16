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"Бирмингем" уволил Реднаппа после шести поражений кряду

Английский "Бирмингем", выступающий в Чемпионшипе, уволил главного тренера команды Гарри Реднаппа, сообщает официальный сайт клуба.

Данное решение было принято после шести поражений подряд во всех турнирах, где выступала команда.

В данный момент "Бирмингем" занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.

"Газета.ру"
Теги: Бирмингем Реднапп
Сегодня, 22:27
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