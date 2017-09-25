Дарио Срна может быть дисквалифицирован на 2 года

Координатор допинг-контроля чемпионата Украины Максим Бецко в эфире телеканала 2+2 сообщил, что решение о дисквалификации защитника "Шахтера" Дарио Срны будет принято 29 сентября.По его словам, 35-летнему хорвату грозит отстранение от футбола на срок от 1 до 2 лет, если будет доказано, что он сознательно принимал запрещенный препарат.