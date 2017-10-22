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Рой Ходжсон: "Кристал Пэлас" сможет избежать вылета из Премьер-лиги

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не потерял уверенности в том, что его подопечные сумеют избежать вылета из английской Премьер-лиги.

"Почему я не должен в это верить? Я перестану верить, когда количество набранных очков не будет соответствовать количеству оставшихся игр.

Это не произойдет в октябре. Это может случиться в марте, апреле, но, думаю, случится раньше, поэтому нам предстоит большая работа", — приводит слова Ходжсона ВВС.

Во встрече девятого тура АПЛ с "Ньюкасл Юнайтед" клуб Ходжсона уступил противнику со счетом 0:1. После девяти игр сезона у "Кристал Пэлас" в активе только три очка, клуб отстает от занимающих 16-18 места в турнирной таблице команд на пять баллов.

"Газета.ру"
Теги: Ходжсон Кристал Пэлас
Сегодня, 12:15
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