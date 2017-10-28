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Денис Черышев поддержал Франа Соля, который перенес операцию

Российский нападающий "Вильярреала" Денис Черышев поддержал полузащитника "Виллем II" Франа Соля, который недавно перенес операцию по удалению опухоли, передает "СЭ".

Ранее ему был диагностирован рак яичек в начальной стадии. Операция произошла в четверг, опухоль была удалена и взята на исследование.

"Больших сил тебе, друг! Мы все вместе с тобой", - написал Черышев в твиттере.

Соль находился в системе "Реала" с 2002 по 2014 год, но ни разу не сыграл за основную команду.


Теги: Черышев Денис
Сегодня, 11:51
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