Антони Марсьяль: хочу играть, а не сидеть на скамейке

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль прокомментировал домашнюю победу над "Тоттенхэм Хотспур" (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Француз вышел на замену во втором тайме и забил победный гол на 81-й минуте."Тренер попросил меня пытаться находить свободное пространство. Знаю, Лукаку хорошо играет головой, поэтому открылся под его передачу и забил гол. Мы проиграли предыдущий матч в АПЛ, так что было важно выиграть сегодня.Хочу играть, а не сидеть на скамейке, но Рашфорд тоже в хорошей форме, поэтому тренер даёт каждому из нас шансы проявить себя", — цитирует Марсьяля BBC Sport.