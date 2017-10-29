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Антони Марсьяль: хочу играть, а не сидеть на скамейке

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль прокомментировал домашнюю победу над "Тоттенхэм Хотспур" (1:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Француз вышел на замену во втором тайме и забил победный гол на 81-й минуте.

"Тренер попросил меня пытаться находить свободное пространство. Знаю, Лукаку хорошо играет головой, поэтому открылся под его передачу и забил гол. Мы проиграли предыдущий матч в АПЛ, так что было важно выиграть сегодня.

Хочу играть, а не сидеть на скамейке, но Рашфорд тоже в хорошей форме, поэтому тренер даёт каждому из нас шансы проявить себя", — цитирует Марсьяля BBC Sport.

"Чемпионат.сом"
Теги: Марсьяль Рэшфорд Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Сегодня, 12:16
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№1 Написал: spiri (Сегодня, 12:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
просись в Спартак Москва,дурашка.. bowtie


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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