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Андрей Шевченко: всю ответственность за результат сборной Украины я беру на себя

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил свою работу с национальной командой.

Напомним, украинцы по итогам отборочных матчей не смогли пробиться на ЧМ-2018.

"От меня требовали результата. Мы вышли на финишную прямую, но не выиграли ее. Мы оступились перед самым финишем. Всю ответственность за результат я беру на себя. Если я продолжу работать, то главным будет достижение результата. Мы все будем работать на это. Результата мы будем добиваться через качественную игру.

Я считаю, что мы создали коллектив, который готов работать на результат. Мы подняли уровень игры. Я хотел бы работать с командой. Но решение исполкома – это его дело", - приводит слова Шевченко телеканал "Футбол 1".
Теги: Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 01:21
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