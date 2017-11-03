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Вратарь "Анжи" Георгий Лория вызван в сборную Грузии

Голкипер "Анжи" Георгий Лория вызван в национальную команду Грузии, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

Грузинская команда проведет два товарищеских матча. 10 ноября в городе Гори состоится игра с Кипром, а 13 ноября в Кутаиси сборная Грузия встретится с командой Беларуси.
Теги: Анжи Лория Сборная Грузии
Сегодня, 17:52
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