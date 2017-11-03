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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Вратарь "Анжи" Георгий Лория вызван в сборную Грузии
Голкипер "Анжи" Георгий Лория вызван в национальную команду Грузии, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
Грузинская команда проведет два товарищеских матча. 10 ноября в городе Гори состоится игра с Кипром, а 13 ноября в Кутаиси сборная Грузия встретится с командой Беларуси.
Грузинская команда проведет два товарищеских матча. 10 ноября в городе Гори состоится игра с Кипром, а 13 ноября в Кутаиси сборная Грузия встретится с командой Беларуси.
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