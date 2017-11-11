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Андреа Пирло хочет стать тренером

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло рассказал о планах после завершения карьеры.

"До конца года останусь в Нью-Йорке, разберусь с переездом, подготовлю к этому детей, после чего вернусь в Италию, где начнется мое новое приключение.

Пока я не определился, стану ли тренером, мысли мои пока не сформировались. Я, безусловно, пройду тренерские курсы, и если будет какая-то искра, я начну работать тренером. Посмотрим, как все сложится. Я бы хотел стать менеджером", - цитирует Пирло Football Italia.
Теги: Пирло
Сегодня, 00:05
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