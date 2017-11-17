Маурисио Почеттино: в дерби "Тоттенхэма" и "Арсенала" отсутствует фаворит

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч 12-го тура английской Премьер-лиги между своими подопечными и футболистами "Арсенала"."Арсенал" — отличная команда, и, как по мне, в дерби нет фаворита. Этот матч многое значит как для наших болельщиков, так и для болельщиков команды соперников. Так было всегда, и это очень важно. При этом не так важно, на каком уровне вы подходите к дерби, ведь это всегда особенная игра, и случиться может все, что угодно", — приводит слова специалиста Sky Sports.Лондонское дерби состоится 18 ноября.