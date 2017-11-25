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Хосеп Гвардиола: "Хаддерсфилд" хорошо играет на своем поле

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом".

"Новых травм у нас нет, все игроки в порядке. Вчера у игроков был выходной, сегодня мы проведем тренировку и решим, кто будет выступать. Компани готов играть. Мы встречались с "Хаддерсфилдом" в прошлом сезоне и не смогли обыграть их в матче Кубка Англии.

Результаты Вагнера неоспоримы: команда получила повышение в премьер-лигу, а в этом сезоне обыграла "Манчестер Юнайтед".

Но важно не только это: они хорошо играют на своем поле, они организованы и настойчиво прессингуют противника.

Как и в каждом матче премьер-лиги, мы будем бороться за результат", - цитирует Гвардиолу Sports.ru со ссылкой на пресс-служба клуба.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Хаддерсфилд
Сегодня, 03:22
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