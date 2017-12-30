Венсан Компани стал магистром в области делового администрирования

Защитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Венсан Компани получил степень магистра в области делового администрирования. 31-летний футболист совмещал футбол с учёбой в Alliance Manchester Business School четыре последних года, сообщает Manchester Evening News."Хоть я и планирую продолжить играть в футбол как можно дольше, комбинация накопленного игрового опыта и учёбы может пригодиться мне в будущем. Всегда считал, что образование – это очень важно. Мать внушала мне это с детства. Чувствовал, что получить диплом — это дань уважения матери.Когда ты занимаешься футболом на профессиональном уровне, даже управление собственными доходами превращается в бизнес. Мне было важно начать понимать, о чём говорит мой бухгалтер. Хотел научиться уверенно давать оценку бизнес-планам. Мне в целом интересен бизнес. Ведь футбол больше, чем просто спорт. Футбол – это большой бизнес, который в том числе оказывает влияние на социальную сферу. Во время учёбы мне удалось сосредоточиться на исследовании футбольной индустрии и на том, как зарабатывают клубы", — сказал Компани.