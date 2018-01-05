"Сент-Этьен" договорился с "Гентом" по трансферу Стефана Митровича

"Сент-Этьен" договорился с "Гентом" по трансферу защитника Стефана Митровича, информирует официальный сайт французского клуба.Сегодня 27-летний игрок сборной Сербии пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.В текущем сезоне Митрович сыграл 22 матча и забил 1 гол.