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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
"Сент-Этьен" договорился с "Гентом" по трансферу Стефана Митровича
"Сент-Этьен" договорился с "Гентом" по трансферу защитника Стефана Митровича, информирует официальный сайт французского клуба.
Сегодня 27-летний игрок сборной Сербии пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.
В текущем сезоне Митрович сыграл 22 матча и забил 1 гол.
Сегодня 27-летний игрок сборной Сербии пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.
В текущем сезоне Митрович сыграл 22 матча и забил 1 гол.
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