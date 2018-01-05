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"Сент-Этьен" договорился с "Гентом" по трансферу Стефана Митровича

"Сент-Этьен" договорился с "Гентом" по трансферу защитника Стефана Митровича, информирует официальный сайт французского клуба.

Сегодня 27-летний игрок сборной Сербии пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

В текущем сезоне Митрович сыграл 22 матча и забил 1 гол.
Теги: Сент-Этьен Гент Трансферы
Сегодня, 19:10
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