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Алексей Михайличенко: Лобановский сказал сбросить 4 кг, потом я против ветра бежать не мог

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о работе под началом экс-главного тренера команды Валерия Лобановского.

– Лобановский жестким был человеком?

– Жестким, требовательным. Что касалось результатов и команды, он не шел на компромиссы. Он понимал, что от этого зависит не только сегодняшний, а и завтрашний день.

– Тяжелыми были тренировки?

– Такими, какими они должны быть. Слова о том, что нагрузки были нечеловеческие, не правдивы. Это удел слабых. Для того чтобы что-то выиграть, надо умирать на тренировке.

Характер должен быть воспитан. Многие тесты, которые проводил Лобановский, я немного осмысливал после завершения карьеры, когда стал после него главным тренером. Он проводил тесты и прекрасно знал, сколько пробегу я, Рац, Яремчук, Евтушенко. Он всегда нас гнал вперед, чтобы мы доставали из себя все, чтобы еще улучшали результат. Он не тесты проводил, он характер тренировал, чтобы мы могли работать на пределе.

– Что самое сложное было на тренировках?

– Самым сложным был первый год, когда в 17 лет мы поехали первой и второй командой на зимние сборы в Гагры. После детского футбола в Киеве я ощутил нагрузки сполна. Тренировки в дубле тогда были такие же, как и в основе, наставником был Пузач. Три тренировки в день, и так бегать! Мне было очень тяжело, думал, что умру.

И вдруг Лобановский говорит: "Что у него за вес?" У меня тогда было 82 кг. Врач спрашивает: "Сколько надо?" Лобановский отвечает: "78". Надо – так надо, если Валерий Васильевич сказал, нужно было выполнять.

Я три дня практически ничего не ел, три тренировки в день, сбросил до 78. Но потом вышел на зарядку, ветер подул, и меня снесло в другую сторону, я бежать против ветра не мог. Ко мне подошел Пузач: "Не надо тебе это, что ты себе вздумал?" А я еле на ногах стою, меня уже под костюмом не видно.

Лобановский более строгий, а Пузач – более практичный, он не теоретик, а практик. Поэтому он и сказал: "Не надо, у тебя нормальный вес". Пузач всегда помогал, – передает слова Михайличенко "Tribuna".
Теги: Динамо Киев Лобановский
Сегодня, 10:59
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(1)
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 12:18) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Ко мне подошел Пузач: "Не надо тебе это, что ты себе вздумал?"
"Не надо, у тебя нормальный вес".
Конечно:

Рок против наркотиков?
Пчёлы против мёда?
Пузач против пуза? )

Идиот
Регистрация: 15.08.2016
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:49) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ко мне подошел Пузач: "Не надо тебе это, что ты себе вздумал?"
"Не надо, у тебя нормальный вес".
Конечно:

Рок против наркотиков?
Пчёлы против мёда?
Пузач против пуза? )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
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