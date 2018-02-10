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Фелипе Андерсон не сыграет с "Наполи" из-за конфликта с главным тренером "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон не попал в заявку на матч чемпионата Италии с "Наполи" из-за конфликта с главным тренером команды Симоне Индзаги.

Как сообщает Le Figaro, Индзаги открыто раскритиковал бразильца после поражения от "Дженоа" (1:2), из-за чего между тренером и игроком возникла ссора.

По данным источника, отстранение Фелипе Андерсона от матчей носит временный воспитательный характер.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лацио Наполи
Вчера, 21:27
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