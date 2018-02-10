Фелипе Андерсон не сыграет с "Наполи" из-за конфликта с главным тренером "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Фелипе Андерсон не попал в заявку на матч чемпионата Италии с "Наполи" из-за конфликта с главным тренером команды Симоне Индзаги.Как сообщает Le Figaro, Индзаги открыто раскритиковал бразильца после поражения от "Дженоа" (1:2), из-за чего между тренером и игроком возникла ссора.По данным источника, отстранение Фелипе Андерсона от матчей носит временный воспитательный характер.