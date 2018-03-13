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ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях в связи с инцидентом в матче национального чемпионата.

"ФИФА заявила, что Федерация футбола Греции может быть отстранена от участия во всех международных турнирах, если ее национальный руководящий орган не сможет принять надлежащие меры со стороны компетентных органов для искоренения всех видов насилия с целью гарантировать регулярное проведение национальных соревнований", — сообщил корреспондент Би-би-си Ричард Конвэй в своем твиттере.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Греции
Сегодня, 01:39
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