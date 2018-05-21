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CalcioNapoli24: Карло Анчелотти на этой неделе возглавит "Наполи"

По информации CalcioNapoli24 , бывший главный тренер "Милана", "Челси", "Реала" и "Баварии" Карло Анчелотти на этой неделе возглавит "Наполи". Руководство клуба приняло решение подписать контракт с Анчелотти, поскольку не дождалось окончательного решения от Маурицио Сарри.

По данным источника, президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис встретится с Сарри, чтобы договориться о разрыве контракта, после чего будет объявлено о назначении Анчелотти. У Сарри есть варианты продолжения карьеры за границей: ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Челси" и "Зенита".
Теги: Наполи Анчелотти Сарри Зенит
Сегодня, 14:47
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№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Неужели и правда Сарри в Зенит идет. Очень интересно будет.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
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