"Арсенал" объявил об уходе из команды Санти Касорлы

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла покинул клуб, сообщает пресс-служба "канониров"."Арсенал" не стал продлевать с футболистом контракт. Касорла не выходил на поле с октября 2016 года по причине травмы ахиллова сухожилия. Накануне сообщалось, что 33-летний хавбек может вернуться в "Вильярреал".