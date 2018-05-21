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"Арсенал" объявил об уходе из команды Санти Касорлы

Полузащитник "Арсенала" Санти Касорла покинул клуб, сообщает пресс-служба "канониров".

"Арсенал" не стал продлевать с футболистом контракт. Касорла не выходил на поле с октября 2016 года по причине травмы ахиллова сухожилия. Накануне сообщалось, что 33-летний хавбек может вернуться в "Вильярреал".
Теги: Касорла Арсенал
Вчера, 23:48
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