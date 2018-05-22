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Паулу Фонсека: "Шахтер" подписал Майкона
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подтвердил приобретение полузащитника "Коринтианс" Майкона, также он отметил, что ведутся переговоры по форварду "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде.
"Мы практически подписали Кайоде. Переговоры сейчас на финальной стадии. Мы также подписали Майкона из Бразилии.
Некоторые игроки могут покинуть "Шахтер". Феррейра, скорее всего, уйдет. Наверняка Фред, он сейчас очень востребованный игрок", – цитирует Фонсеку Sportarena.com.
"Мы практически подписали Кайоде. Переговоры сейчас на финальной стадии. Мы также подписали Майкона из Бразилии.
Некоторые игроки могут покинуть "Шахтер". Феррейра, скорее всего, уйдет. Наверняка Фред, он сейчас очень востребованный игрок", – цитирует Фонсеку Sportarena.com.
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