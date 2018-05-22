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Висенте Дель Боске спрогнозировал разгромное поражение "Ливерпуля" в финале ЛЧ

Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Висенте Дель Боске уверен, что "сливочные" легко разберутся с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

"Реал" - лучшая команда Европы. Я не вижу ни одного игрока в "Ливерпуле", который мог бы кого-либо заменить в мадридском клубе. Бэйл, Бензема, Роналду, Асенсио и Лукас Васкес как минимум не хуже Салаха.

Поэтому мой прогноз - 4:1 в пользу "Реала", - цитирует Дель Боске Mundo Deportivo
Теги: Реал Ливерпуль Дель Боске
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