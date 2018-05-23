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Кларенс Зеедорф покинет пост главного тренера "Депортиво

Пресс-служба "Депортиво" объявила об уходе Кларенса Зеедорфа с поста главного тренера команды. Клуб принял решение не продлевать с Зеедорфом контракт, который истекает 30 июня текущего года.

Напомним, что голландский специалист возглавил команду зимой. По итогам сезона "Депортиво" занял 18 место в турнирной таблице Примеры и вылетел в Сегунду.
Теги: Зеедорф Депортиво
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