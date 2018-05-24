Football Espana: Карим Бензема станет главной трансферной целью "Наполи" этим летом

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119306
|Политика и события в стране и мире
|4051
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|52
|Зенит
|104533
|Юмор, анекдоты, байки
|7711
|КБ-Гостевая
|26610
|Зенит-Арена. Внесем ясность!
|37
|Отдых в Крыму.
|174
Новости партнеров
Лента новостей:
08:24
Дарио Срна покидает "Шахтер" (4)
Дарио Срна покидает "Шахтер" (4)
Вчера, 23:42
Стадион "Крестовский" перешел в управление "Зенита" (15)
Стадион "Крестовский" перешел в управление "Зенита" (15)
Вчера, 23:20
Александр Филимонов: Черчесов? Мне тревожно за результат (5)
Александр Филимонов: Черчесов? Мне тревожно за результат (5)
Вчера, 23:13
Илья Геркус: удачи моему другу Карло в "Наполи"! (7)
Илья Геркус: удачи моему другу Карло в "Наполи"! (7)
Вчера, 22:46
Александр Филимонов: от "Спартака" не было предложений (4)
Александр Филимонов: от "Спартака" не было предложений (4)
Вчера, 22:17
"Рубин" проведет сборы в Сербии и Австрии
"Рубин" проведет сборы в Сербии и Австрии
Вчера, 21:26
"Спартак-2" выйдет из отпуска 9 июня (4)
"Спартак-2" выйдет из отпуска 9 июня (4)
Вчера, 21:20
Мария Захарова: ведется пропагандистская работа, чтобы отговорить людей ехать на ЧМ-2018 (5)
Мария Захарова: ведется пропагандистская работа, чтобы отговорить людей ехать на ЧМ-2018 (5)
Вчера, 21:04
СМИ: агент Сарри ждёт скорейшего ответа от "Зенита" (25)
СМИ: агент Сарри ждёт скорейшего ответа от "Зенита" (25)
Вчера, 19:27
Стеван Йоветич может перейти в "Зенит" к Маурицио Сарри (17)
Стеван Йоветич может перейти в "Зенит" к Маурицио Сарри (17)
Football Espana: Карим Бензема станет главной трансферной целью "Наполи" этим летом
Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти попросил президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса сосредоточиться на приобретении нападающего "Реала" Карима Бензема.
Специалист намерен построить команду, которая сможет одолеть "Ювентус" в чемпионской гонке в следующем сезоне, и считает французского футболиста подходящим усилением. Анчелотти хорошо знаком с Бензема по совместной работе в "Реале" в период с 2013 по 2015 год.
Football Espana
Специалист намерен построить команду, которая сможет одолеть "Ювентус" в чемпионской гонке в следующем сезоне, и считает французского футболиста подходящим усилением. Анчелотти хорошо знаком с Бензема по совместной работе в "Реале" в период с 2013 по 2015 год.
Football Espana
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.