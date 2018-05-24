Football Espana: Карим Бензема станет главной трансферной целью "Наполи" этим летом

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти попросил президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса сосредоточиться на приобретении нападающего "Реала" Карима Бензема.Специалист намерен построить команду, которая сможет одолеть "Ювентус" в чемпионской гонке в следующем сезоне, и считает французского футболиста подходящим усилением. Анчелотти хорошо знаком с Бензема по совместной работе в "Реале" в период с 2013 по 2015 год.