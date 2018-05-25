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Источник: сегодня вечером "Челси" объявит об увольнении Антонио Конте

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович сегодня проведет встречу с главным тренером команды Антонио Конте, информирует The Sun.

В ходе разговора российский бизнесмен сообщит итальянскому специалисту о решении прекратить сотрудничество. Действующий контракт Конте с "Челси" рассчитан до лета 2019 года.

Под руководством Конте в минувшем сезоне лондонцы выиграли Кубок Англии. При этом «Челси» занял только пятое место в АПЛ и не смог отобраться в Лигу чемпионов.
Теги: Челси Конте Абрамович
Сегодня, 14:27
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2
(1)
№2 Написал: Батяня Сочи (Сегодня, 15:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Вот, - надо Конте в Зенит забирать!

И Анчелотти долго был безработным. Можно было с ним подписать предварительный контракт.


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Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения.
Регистрация: 10.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вот, - надо Конте в Зенит забирать!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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