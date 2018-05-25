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Адриен Рабьо: если Анчелотти позовет в "Наполи", сразу скажу "да"

Полузащитник "ПСЖ"” Адриен Рабьо заявил о готовности перейти в "Наполи" после назначения главным тренером "партенопейцев" Карло Анчелотти.

Рабьо провел девять матчей за ”ПСЖ” под руководством Анчелотти в сезоне-2012/13.

"Если меня пригласят в "Наполи" я сразу соглашусь, ведь там теперь работает мистер Анчелотти", - цитирует француза CalcioNapoli24.

"Наполи" может рассматривать француза в качестве замены Мареку Гамшику, желающему уехать в Китай.
Теги: Рабьо Наполи Анчелотти
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