Маурицио Сарри согласовал условия контракта с "Челси"

Итальянский специалист Маурицио Сарри, который ранее покинул "Наполи", согласовал условия контракта с лондонским "Челси", сообщает La Repubblica.Отмечается, что по условиям договора бывшего тренера "Наполи" его зарплата в английском клубе составит €6 млн за год. Контракт будет подписан сроком на два года.Ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Зенит".