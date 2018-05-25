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Маурицио Сарри согласовал условия контракта с "Челси"

Итальянский специалист Маурицио Сарри, который ранее покинул "Наполи", согласовал условия контракта с лондонским "Челси", сообщает La Repubblica.

Отмечается, что по условиям договора бывшего тренера "Наполи" его зарплата в английском клубе составит €6 млн за год. Контракт будет подписан сроком на два года.

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Зенит".
Теги: Сарри Челси Наполи
Вчера, 22:09
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(1)
№9 Написал: fd65 (Вчера, 23:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ваше слово , товарищ маузер, то бишь Профурсенко????

Осталось выбирать- либо серб Божевич, либо хохол Семак...., макаронников не будет.....

Цитата: Blessing
Раз Абрамович посмел...., значит, такова воля Кремля.

Модератор, убери наконец этого дебила с ветки.... Ему еще среднюю школу надо закончить....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: vlees: (Вчера, 23:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
опять поводили по губам бледно-голубому середняку из питера
Регистрация: 5.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Белогорье
Дырявочка ты совсем с катушек съехала? Главкрему и в прежние времена было настрать на улишную Зинку,а ща,совсем насрать:)))


Вы что все такие озабоченные проблемами Зенита, дятел...., нам не надо показывать свою трусость в нашей теме, мы и так о ней осведомлены, свои ПЯТЬ вы получите при любом тренере, хотя, понимаю, и Семью палками вас не удивишь. Так что, не теряй время даром, а лучше посмотри спартак ЗЕНИТ 3-1, для душевного равновесия, вы это любите, вам, ущербным, это душу греет, ведь так, удод? satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№6 Написал: Белогорье Нижнеангарск-Белгород (Вчера, 23:10) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Раз Абрамович посмел...., значит, такова воля Кремля.

Дырявочка ты совсем с катушек съехала? Главкрему и в прежние времена было настрать на улишную Зинку,а ща,совсем насрать:)))
Регистрация: 9.01.2018 [жалоба]
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 22:59) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжа: Не очень-то и хотелось. На куй не нужен laughing


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:32) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Раз Абрамович посмел...., значит, такова воля Кремля.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Вчера, 22:26) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: капля никотина
Даже платье убежало, убежала простыня
Только Дзюба там осталась и вся прочая xyйня....



красивый стих...

ps семака жалко
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 22:24) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Челси тоже как и Зенит в последнее время на итальянцев западает.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 22:23) #
  • +4
  •  (16)

Даже платье убежало, убежала простыня
Только Дзюба там осталась и вся прочая xyйня....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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