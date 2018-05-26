Чезаре Пранделли может возглавить "Удинезе"

Руководство "Удинезе" планирует сменить главного тренера.Место Игора Тудора, который возглавил команду в апреле этого года, должен занять Чезаре Пранделли. Стороны уже начали переговоры.Напомним, что "Удинезе" завершил сезон на 14 месте в Серии А.