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Чезаре Пранделли может возглавить "Удинезе"

Руководство "Удинезе" планирует сменить главного тренера.

Место Игора Тудора, который возглавил команду в апреле этого года, должен занять Чезаре Пранделли. Стороны уже начали переговоры.

Напомним, что "Удинезе" завершил сезон на 14 месте в Серии А.

Теги: Удинезе Пранделли
Сегодня, 11:37
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