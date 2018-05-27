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Набиль Фекир: я не перешел в "Ливерпуль", это все слухи

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Ливерпуль".

"Я игрок "Лиона". Не знаю откуда взялась информация что я уже подписал контракт с "Ливерпулем"

Это правда, что мы ведем переговоры с несколькими клубами. Как я уже говорил, мне понадобится некоторое время на размышления.

Президент "Лиона" в курсе моих пожеланий, мы обсудим все в ближайшие дни", – отметил Фекир.
Теги: Фекир Ливерпуль Лион
Вчера, 23:18
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