Набиль Фекир: я не перешел в "Ливерпуль", это все слухи

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир прокомментировал информацию о возможном трансфере в "Ливерпуль"."Я игрок "Лиона". Не знаю откуда взялась информация что я уже подписал контракт с "Ливерпулем"Это правда, что мы ведем переговоры с несколькими клубами. Как я уже говорил, мне понадобится некоторое время на размышления.Президент "Лиона" в курсе моих пожеланий, мы обсудим все в ближайшие дни", – отметил Фекир.