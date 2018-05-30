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Президент "Лацио": прошлым летом за Милинковича-Савича предлагали 110 млн евро, так что нынешние предложения в 100 млн евро - ничтожно малы

Президент "Лацио" Клаудио Лотито рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Я отверг предложение в 110 млн евро 29 августа прошлого года, так что я не знаю, сколько он стоит сейчас. Могу только точно сказать, что 100 млн после еще одного отличного сезона серба будет недостаточно. За игрока его урвоня это ничтожно малая сумма. "Лацио" не супермаркет", - цитирует Лолито Football Italia
Теги: Лацио Милинкович-Савич
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