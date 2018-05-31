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Милан Шкриньяр: у меня нет никаких причин покидать "Интер"

Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Ранее стало известно, что оба английских клуба предлагали за игрока сборной Словакии 60 млн евро, но нерадзурри ответили отказом.

"Не знаю ни о каких конкретных предложениях. У меня нет причин уходить из клуба, и я не думаю, что "Интер" захочет меня кому-либо продать. Мне также нравится, что нам предстоит сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С нетерпением жду этого", — цитирует Шкриньяра Pravda.sk.
Теги: Шкриньяр
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