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Маурисио Почеттино: не знаю куда меня занесет судьба, если это будет Мадрид - так тому и быть
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал интерес к своей персоне от "королевского клуба".
"Что бы ни произошло, это произойдет. Я должен позволить футболу привести меня туда, куда ему нужно, чтобы мне не пришлось менять свою судьбу. Если эта судьба Мадрид - так тому и быть", - цитирует аргентинца Football Espana
Ранее также сообщалось, что выкупная стоимость главного тренера Покеттино составляет 56 миллионов долларов (42,5 миллиона фунтов стерлингов). Именно столько должен будет заплатить "Реал", если захочет подписать 46-летнего аргентинца.
"Что бы ни произошло, это произойдет. Я должен позволить футболу привести меня туда, куда ему нужно, чтобы мне не пришлось менять свою судьбу. Если эта судьба Мадрид - так тому и быть", - цитирует аргентинца Football Espana
Ранее также сообщалось, что выкупная стоимость главного тренера Покеттино составляет 56 миллионов долларов (42,5 миллиона фунтов стерлингов). Именно столько должен будет заплатить "Реал", если захочет подписать 46-летнего аргентинца.
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