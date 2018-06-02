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Джо Харт может оказаться в "Спортинге"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт может оказаться в "Спортинге", сообщает Mirror.

31-летний англичан в прошедшем сезоне выступал на правах аренды в составе "Вест Хэма", который не будет выкупать его контракт. Руководство "горожан" не собирается удерживать голкипера.

В минувшем сезоне Харт провел 23 матча в английском чемпионате и пропустил 42 гола.
Теги: Харт Спортинг Манчестер Сити Трансферы
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