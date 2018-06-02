Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт может оказаться в "Спортинге", сообщает Mirror.31-летний англичан в прошедшем сезоне выступал на правах аренды в составе "Вест Хэма", который не будет выкупать его контракт. Руководство "горожан" не собирается удерживать голкипера.В минувшем сезоне Харт провел 23 матча в английском чемпионате и пропустил 42 гола.