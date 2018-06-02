Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104658
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 5
Ситуация на юго-востоке Украины 119495
Отдых в Крыму. 182
Товарищеские матчи сборной России 9
Политика и события в стране и мире 4221
КБ-Гостевая 26660
Курилка 1525

Новости партнеров

Маурисио Почеттино: когда тебе звонит "Реал", ты должен снять трубку и выслушать их

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что не ведет переговоров с "Реалом".

"Когда тебе звонит "Реал", ты должен снять трубку и внимательно выслушать. Хотя в моем случае это не зависит от меня, я недавно подписал пятилетний контракт с "Тоттенхэмом" и очень счастлив здесь. Прямо сейчас я хочу сосредоточиться на планировании будущего сезона и не влезать в разговоры, которые происходят вокруг. Будет еще много слухов, будет много всего сказано, но у меня нет никаких переговоров с "Реалом". Я тренер "Тоттенхэма", - цитирует аргентинца Football Espana
Теги: Почеттино
Сегодня, 09:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Григорий Лодников (Сегодня, 10:07) #
  • 0
  •  (0)

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 2.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.