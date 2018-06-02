Маурисио Почеттино не возглавит "Реал"

Мадридский "Реал" отказался от планов по приглашению на пост главного тренера команды аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает COPE.В настоящее время Почеттино возглавляет лондонский "Тоттенхэм". Отмечается, что президент Королевского клуба Флорентино Перес не хочет вступать длительные и тяжелые переговоры со своим коллегой из стана «шпор» Даниэлом Леви."Реал" не видит вариантов, с помощью которых Почеттино может свободно покинуть лондонский клуб. Ранее сообщалось, что в случае переезда аргентинского специалиста в Мадрид "сливочные" выплатят «Тоттенхэму» порядка 56 миллионов долларов.