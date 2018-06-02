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Маурисио Почеттино не возглавит "Реал"

Мадридский "Реал" отказался от планов по приглашению на пост главного тренера команды аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщает COPE.

В настоящее время Почеттино возглавляет лондонский "Тоттенхэм". Отмечается, что президент Королевского клуба Флорентино Перес не хочет вступать длительные и тяжелые переговоры со своим коллегой из стана «шпор» Даниэлом Леви.

"Реал" не видит вариантов, с помощью которых Почеттино может свободно покинуть лондонский клуб. Ранее сообщалось, что в случае переезда аргентинского специалиста в Мадрид "сливочные" выплатят «Тоттенхэму» порядка 56 миллионов долларов.

Sport24.ru
Теги: Почеттино Реал
Вчера, 23:27
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№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Х@#се...


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Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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