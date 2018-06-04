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Арсен Венгер определится со своим будущим в ближайшие две недели

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о продолжении своей карьеры.

"На ваш вопрос о моем будущем я смогу ответить в ближайшие две недели. Я немного передохнул и по-прежнему полон сил, чтобы намерен тренировать на топ-уровне", — цитирует Венгера Calciomercato/

Ранее сообщалось, что Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала".
Теги: Венгер
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