Арсен Венгер определится со своим будущим в ближайшие две недели

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о продолжении своей карьеры."На ваш вопрос о моем будущем я смогу ответить в ближайшие две недели. Я немного передохнул и по-прежнему полон сил, чтобы намерен тренировать на топ-уровне", — цитирует Венгера Calciomercato/Ранее сообщалось, что Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского "Реала".