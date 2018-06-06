"Барселона" купит Лемара, если не удастся договориться с Гризманном

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4299
|КБ-Гостевая
|26687
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119546
|Mузыка
|5722
|Зенит
|104678
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|29
|Отдых в Крыму.
|192
|Мировые трансферы
|331
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:56
Оценки матча Россия - Турция (7)
Оценки матча Россия - Турция (7)
Вчера, 23:41
"Ювентус" включился в борьбу за Александра Головина (16)
"Ювентус" включился в борьбу за Александра Головина (16)
Вчера, 23:08
Илья Кутепов: настроение отличное! (15)
Илья Кутепов: настроение отличное! (15)
Вчера, 22:32
Роман Зобнин: в конце матча турки начали нас возить (3)
Роман Зобнин: в конце матча турки начали нас возить (3)
Вчера, 22:21
Станислав Черчесов: где-то прописано, что я должен выпускать Дзюбу на поле? (видео) (18)
Станислав Черчесов: где-то прописано, что я должен выпускать Дзюбу на поле? (видео) (18)
Вчера, 22:13
Мирча Луческу: надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Мирча Луческу: надеюсь, что Россия дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (5)
Вчера, 21:54
Сборная Ирана первой среди участников ЧМ-2018 прибыла в Россию (3)
Сборная Ирана первой среди участников ЧМ-2018 прибыла в Россию (3)
Вчера, 21:29
Валерий Рейнгольд: у сборной России нет желания играть в футбол, и это самое страшное (20)
Валерий Рейнгольд: у сборной России нет желания играть в футбол, и это самое страшное (20)
Вчера, 21:09
К ничьей с Саудовской Аравией готовы (11)
К ничьей с Саудовской Аравией готовы (11)
Вчера, 21:09
Сборная России в матче с Турцией нанесла один удар в створ (28)
Сборная России в матче с Турцией нанесла один удар в створ (28)
Вчера, 21:05
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" (3)
Игорь Шалимов: в "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" (3)
Вчера, 20:55
Сборная России не смогла обыграть Турцию (76)
Сборная России не смогла обыграть Турцию (76)
Вчера, 20:41
РФС: до 8 июня "Амкар" должен предоставить финансовые гарантии (3)
РФС: до 8 июня "Амкар" должен предоставить финансовые гарантии (3)
Вчера, 20:25
Санти Касорла подписал контракт с "Вильярреалом"
Санти Касорла подписал контракт с "Вильярреалом"
Вчера, 19:46
Хордур Магнуссон перейдёт в ЦСКА за 2,8 млн евро (1)
Хордур Магнуссон перейдёт в ЦСКА за 2,8 млн евро (1)
Вчера, 19:27
Игорь Шалимов стал новым главным тренером "Химок" (1)
Игорь Шалимов стал новым главным тренером "Химок" (1)
Вчера, 19:15
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Президент ФНЛ: состав участников сезона-2018/19 утвержден. Получилась сюрреалистическая картина
Вчера, 19:05
Роман Широков: передо мной стоит задача усилить "Динамо" качественными футболистами (5)
Роман Широков: передо мной стоит задача усилить "Динамо" качественными футболистами (5)
Вчера, 18:54
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Фреда (2)
"Манчестер Юнайтед" объявил о трансфере Фреда (2)
Вчера, 18:30
Сборная Турции назвала стартовый состав на матч с Россией (4)
Сборная Турции назвала стартовый состав на матч с Россией (4)
Вчера, 18:18
"Спартак" наказан двумя выездными матчами без зрителей (17)
"Спартак" наказан двумя выездными матчами без зрителей (17)
Вчера, 17:56
Юрий Газинский и Смольников сыграют с Турцией с первых минут (21)
Юрий Газинский и Смольников сыграют с Турцией с первых минут (21)
Вчера, 17:42
Агент: обсуждаем с "Краснодаром" условия контракта Карраскаля (2)
Агент: обсуждаем с "Краснодаром" условия контракта Карраскаля (2)
"Барселона" купит Лемара, если не удастся договориться с Гризманном
По информации Espana Sport, "Барселона" готова потратить 90 млн евро на покупку Тома Лемара, если каталонцам откажет Антуан Гризманн.
По слухам, на Лемара также претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсена".
По слухам, на Лемара также претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсена".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.