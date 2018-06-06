Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4299
КБ-Гостевая 26687
Ситуация на юго-востоке Украины 119546
Mузыка 5722
Зенит 104678
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 29
Отдых в Крыму. 192
Мировые трансферы 331

Новости партнеров

"Барселона" купит Лемара, если не удастся договориться с Гризманном

По информации Espana Sport, "Барселона" готова потратить 90 млн евро на покупку Тома Лемара, если каталонцам откажет Антуан Гризманн.

По слухам, на Лемара также претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсена".
Теги: Барселона Лемар Гризманн
Сегодня, 08:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.