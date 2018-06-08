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"Лион" опроверг информацию о трансфере Набиля Фекира в "Ливерпуль"

"Лион" выступил с официальным заявлением, в котором опроверг ранее появившуюся информацию о том, что полузащитник команды Набиль Фекир перейдет в "Ливерпуль".

"Информация о трансфере Набиля Фекира не соответствует действительности. "Лион" категорически отрицает ложные слухи о переходе Фекира в "Ливерпуль". Мы напоминаем, что только информация на официальном сайте клуба является достоверной", - говорится в официальном твиттере клуба.
Теги: Фекир Ливерпуль Лион
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